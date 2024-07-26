العدل الأميركية أعلنت توقيف اثنين من كبار قادة كارتيل سينالوا للمخدرات

أعلنت وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، أنّ "اثنين من كبار قادة كارتيل المخدرات المكسيكي "سينالوا"، أحدهما المؤسّس المشارك إسماعيل زامبادا غارسيا، أوقفا الخميس في تكساس".

وذكر غارلاند، في بيان، أنّه "تمّ اليوم في إل باسو بولاية تكساس القبض على إسماعيل زامبادا غارسيا الملقّب بـ(إل مايو)، المؤسّس المشارك للكارتيل، وخواكين غوزمان لوبيز، أحد أبناء المؤسّس المشارك الآخر".

ووصف الوزير هذا الكارتيل بأنّه "واحد من أعنف وأقوى منظمات تهريب المخدّرات في العالم".

وأوضح الوزير أنّ "إل مايو" ونجل إل تشابو يخضعان للملاحقة القضائية في الولايات المتّحدة بتهمة تصنيع وتهريب مادة الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية".

وشدد على أن "الفنتانيل هو التهديد الأكثر فتكاً الذي واجهته بلادنا على الإطلاق، ووزارة العدل لن تستكين إلى أن تتمّ محاسبة قادة الكارتيل وأعضائه والمنتسبين المسؤولين عن تسميم مجتمعنا على أفعالهم".

وخواكين غوزمان لوبيز هو ابن بارون المخدّرات المكسيكي "إل تشابو" الذي شارك في تأسيس كارتيل سينالوا ويقضي حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

وكارتيل سينالوا الذي يحمل اسم الولاية التي يتحدر منها "إل تشابو" في شمال غرب المكسيك.