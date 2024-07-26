بعد لقاءها بنتنياهو.. كامالا هاريس تؤكد: لن أصمت على الوضع الإنساني المتردي في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أنها ضغطت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مخاوفها حول الوضع الإنساني في غزة، في محادثات "صريحة" في واشنطن، تتم مراقبتها عن كثب بحثًا عن مؤشرات حول كيفية تعاملها مع إسرائيل إذا أصبحت رئيسة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان"، فإنها وبعد لقاء جمعها بنتنياهو، قالت هاريس: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن، كيف تفعل ذلك هو أمر مهم أيضًا... لقد أوضحت قلقي البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي هناك في غزة... لن أصمت بشأن ذلك".

وعكست تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي التي كانت حادة وجادة في لهجتها، ما يمكن أن يكون تحولًا عن الرئيس جو بايدن في كيفية تعاملها مع نتنياهو، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل وقف إطلاق النار للحرب المستمرة منذ 9 أشهر في غزة، في أول محادثات وجهًا لوجه مع نتنياهو، منذ أن سافر الرئيس إلى إسرائيل، بعد أيام من هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل وتعهد بالدعم الأمريكي.

وأكد جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه لا تزال هناك فجوات بين إسرائيل وحركة حماس في إطار السعي لوقف إطلاق النار، لكننا "أقرب الآن مما كنا عليه من قبل". وأضاف: "يتعين على الجانبين تقديم تنازلات".