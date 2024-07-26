شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يرفض مناظرة هاريس قبل ترشيحها رسميا.. والأخيرة: أنا مستعدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، الخميس أنّ الملياردير يرفض في الوقت الراهن تحديد أيّ جدول زمني لمناظرة منافسته الديموقراطية المفترضة، كامالا هاريس، لأنّها لم تحصل رسمياً بعد على ترشيح الحزب الديموقراطي.

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان: “لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديموقراطيون رسمياً مرشّحهم.. سيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس لأن الديموقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم” وفقا لـ “العربية”.

وأضاف: “نظراً للفوضى السياسية المستمرّة” الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته هاريس فإنّ الالتزام بموعد للمناظرة هو أمر غير مناسب”.

وتابع البيان: “هناك شعور قوي لدى العديد من أعضاء الحزب الديموقراطي – وبخاصة باراك حسين أوباما – بأنّ هاريس محتالة ماركسية لا يمكنها هزيمة الرئيس ترامب، وما زالوا ينتظرون شخصاً أفضل”.

وأكدت هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي، الخميس، أنها “مستعدة” لعقد مناظرة مع ترامب. وقالت هاريس للصحافيين: “أنا مستعدة، فلنفعلها”، نقلا عن رويترز.

ومن جانبه، قال جيسون ميلر المستشار الكبير لحملة ترامب لـ”أكسيوس”، الخميس، إن المناظرة التلفزيونية بين ترامب وهاريس “سوف تحدث”.

وأوضج ميلر أن حملة ترامب “غير ملتزمة” بمناظرة 10 سبتمبر التي تستضيفها شبكة ABC News، ولكن ستكون هناك مناظرة أخرى ويجب أن تكون هناك مناظرات متعددة.

وقال ترامب في الأيام الأخيرة إنه سيناظر هاريس لكنه رفض مناظرة شبكة ABC، داعيًا إلى وسيلة إعلامية أكثر محافظة مثل Fox News لاستضافتها.

وأدى إنهاء الرئيس بايدن لمحاولته للترشح للرئاسة وتأمين هاريس بسرعة عددًا كافيًا من المندوبين الديمقراطيين لتصبح المرشحة المفترضة للحزب إلى إثارة تساؤلات حول جدول المناظرات المستقبلية.

وعلق ميلر: “ستحدث المناظرة. لست متأكدًا من أنها ستكون على ABC”

وأضاف: “لن تكون هناك مناظرة أخرى فحسب، بل يجب أن تكون هناك مناظرات متعددة. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض التنوع في المنافذ الإعلامية فيما يتعلق بمن يستضيف المناظرة، لكنني أعتقد أن الجمهور لن يقتنع إذا أجرينا مناظرة واحدة فقط ضد هاريس في الانتخابات العامة”.

واقترحت قناة “فوكس نيوز”، الأربعاء، مناظرة في 17 سبتمبر في بنسلفانيا يديرها المذيعان بريت باير ومارثا ماكالوم. وأرسلت رسائل دعوة إلى حملتي ترامب وهاريس.

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