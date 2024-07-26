عاجل.. طائرات روسية بدون طيار تهاجم منشآت الطاقة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الوطنية في أوكرانيا اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو، إن روسيا هاجمت خلال الليل منشآت طاقة أوكرانية في منطقتين بطائرات بدون طيار مما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، بالرغم من انقطاع التيار الكهربائي، فقد تم بالفعل استعادة إمدادات الطاقة لمعظم المستهلكين في منطقتي تشيرنيهيف وجيتومير الشماليتين، حسبما ذكرت شركة "أوكرينيرجو".

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 20 من أصل 22 طائرة بدون طيار روسية أطلقتها القوات الروسية خلال الليل، وتم إسقاط معظم الطائرات بدون طيار في مناطق خيرسون وسومي وزيتومير وتشرنيجوف.

وقال حاكم منطقة "تشيرنيهيف" إن بعض البنية التحتية وسكن الطلاب تضررت خلال الهجوم على بلدة نيجين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه تزايدت حدة الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات بدون طيار على قطاع الطاقة في أوكرانيا منذ الربيع، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وإجبار كييف على البدء في استيراد الكهرباء على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي.