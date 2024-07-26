الاحتلال يطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز في نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - واجه سبعة مواطنين فلسطينيين الاعتقال الغاشم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي شن حملات الاعتقال فجر اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو، وذلك في شرق مدينة نابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت شرق المدينة فجر اليوم وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط مخيم عسكر الجديد.

وأضافت المصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عائد غسان كعبي خلال اقتحامها من شارع القدس شرق المدينة.

كما اعتقلت ستة مواطنين من عائلة حبرون في مخيم عسكر الجديد بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وهم: عز حسين صابر، وحسين صابر، وبراء حسين، وهشام بسام، وحسام صابر، وعدي حسين.

وكان الاحتلال اعتقل فجر اليوم أيضًا 10 مواطنين على الأقل من ذوي وأهالي من تزعم أنهم "مطاردين" ومطلوبين لديها في مدينة قلقيلية، ونقلت مصادر فلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات والآليات العسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية، ونفذت عمليات دهم واسعة في العديد من الأحياء، واقتحمت منازل وبنايات سكنية وفتشتها واعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم.