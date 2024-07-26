الاحتلال يقتحم مناطق عديدة في بيت لحم ويحتجز عددًا من المواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو، باحتجاز مواطنين فلسطينيين واقتحام مناطق متفرقة في بيت لحم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أفاد مصدر أمني لها بأن قوات الاحتلال احتجزت كلا من يوسف إبراهيم عبد الله عليان، وحسين محمود حسين عبيات، لساعات طويلة خلال رعيهم الأغنام في قرية كيسان شرقا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربا وفتشت مركبات المواطنين وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، كما اقتحمت قرية مراح معلا جنوبا، وقرية الجبعة جنوبا، ووزعت منشورات تهديد للمواطنين في حال الاقتراب من جدار الضم العنصري الملاصق للقرية والجاثم على أراضيهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرئيلي قامت فجر اليوم باقتحام بلدتي جبع والزبابدة وقرية صانور في محافظة جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش واسعة في أحياء البلدتين، والقرية وسط إطلاق القنابل الضوئية والصوتية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.