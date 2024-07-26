نتيجة الثانوية العامة.. هل الرسوب في 3 مواد يمنع دخول امتحان الدور الثاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 نهاية الشهر الجاري وبحد أقصى بداية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات أدلت بها إلى الخليج 365 أنه من المقرر أن تمنح نتيجة الثانوية العامة للطالب الذي رسب في مادة أو مادتين دخول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة، الذي من المقرر أن يعقد في أغسطس المقبل.

وأشارت إلى منع الطالب الذي رسب في 3 مواد فأكثر من دخول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني وبقائه للإعادة للعام الدراسي المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25٪، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95٪ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

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