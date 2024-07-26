أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 31 يوليو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد حالة الطقس بداية اليوم وحتى الأحد 28 يوليو انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل 3:2 درجات معظم الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا إضافة إلى شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (أبو سمبل - أسوان - حلايب وشلاتين) بداية من اليوم وحتى الإثنين 29 يوليو.

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