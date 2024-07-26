شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التصالح بمخالفات البناء.. سعر المتر المسطح مقابل تقنين أوضاعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، سعر المتر المسطح وذلك بعد البت في طلب التصالح وحساب إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حيث وضعت اللجنة في اعتبارها النسب التالية من قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين ( أ ) المخالفات وفقا للحالات الواردة بحسب نوعية المخالفة على النحو التالي :

1. 150% من قيمة المتر المسطح.

2.مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح .

3. مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية بنسبة 50% من قيمة المتر المسطح .

ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي : كنسبة من النسب الواردة على النحو التالي:

الحوائط (25%)

الأعمدة (25%)

الأسقف ( 50%) .

ونصت اللائحة التنفيذية، على أن طلب التصالح يعتبر كأنه لم يكن بمضى ستة أشهرعلى استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .