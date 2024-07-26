شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دراسات و6 طلبات مناقشة.. حصاد " زراعة الشيوخ" بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة عبد السلام الجبلى، تقريرا عن حصاد نشاطها بدور الانعقاد الرابع، والذى يضم الدراسات وطلبات المناقشة والاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء.

وتضمن التقرير، مناقشة اللجنة عدد 3 دراسات مقدمة من الأعضاء كالتالي:

1. دراسة بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، والتى تم مناقشتها بالاشتراك بين لجنتى الزراعة الطاقة، وتم عرض تقريرها علي الجلسة العامة للمجلس.

2. دراسة بشأن زراعة القطن المصري - التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، والتى تم مناقشتها عبر لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون المالية، وعرض تقريرها على المجلس بجلسته العامة.

3. دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر "الجدوى - الفرص التحديات"، والمقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، وتم عرض تقريرها على المجلس خلال جلسته العامة.

كما تضمن التقرير مناقشة اللجنة عدد 6 طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء، وعرض تقاربرها بالجلسة العامة، كالتالي:

طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.

طلبا مناقشة عامة بشأن تنمية الثروة السمكية.

طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي".

طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

وتضمن التقرير أيضا مناقشة اللجنة عدد 17 اقتراح برغبة مقدم من الأعضاء كالتالي:

اقتراحان برغبة بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد، و فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد .

اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي، بشأن التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها

اقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء غير مستغلة لإنشاء سوق للباعة الجائلين بمركز ومدينة الحسينية.

اقتراح برغبة بشأن التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الإفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

اقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة

اقتراح برغبة بشأن الاستفادة من مشروع تطوير مصرف كيتشنر - بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية

اقتراح برغبة بشأن تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية )

اقتراح برغبة بشأن تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية والطبية

اقتراح برغبة بشأن تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي"

اقتراح برغبة بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة في نهر النيل.

اقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش.

اقتراح برغبة بشأن الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لزيادة الاستثمار الزراعي.

اقتراح برغبة بشأن دراسة التوسع في إنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام تقنية الزراعة المانية.

اقتراح برغبة بشأن دعم الميزانية المخصصة للبحث العلمي التطبيقي للبحوث الزراعية

اقتراح برغبة بشأن إنشاء بورصة للبصل بمحافظة سوهاج.

اقتراح برغبة بشأن التوسع في إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وتعظيم الاستفادة من العائد الزراعي وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام.

كما تضمن تقرير اللجنة بشأن حصاد دور الانعقاد الرابع، قيام اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية إلى مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار مناقشتها دراسة بشأن زراعة القطن المصري - التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.