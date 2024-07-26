اليونسكو: إدراج دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" أنها أدرجت دير القديس هيلاريون في قطاع غزة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر.

واكد اليونيسكو أن "آثار دير القديس هيلاريون/تل أم عامر الواقعة على تلال ساحل النصيرات، هي من أقدم مواقع الأديرة في الشرق الأوسط، تعود إلى القرن الرابع".

وأوضح مدير التراث العالمي إيلوندو لازاري لوكالة فرانس برس أن "الطلب صدر عن فلسطين" التي تعتبر اللجوء إلى اليونسكو "الملاذ الوحيد لحماية الموقع من الدمار في الظروف الحالية" في ظل الحرب المدمرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.