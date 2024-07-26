المرصد الاوروبي: النظام اللبناني أثبت فشله في التحقيقات والدليل لم نر أي مرتكب قيد المحاسبة

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في تصريح له الى أن العديد من الدول الأوروبية وأبرزها فرنسا وألمانيا وسويسرا انتقلت من نظام قضائي الى آخر حيث بات المدعي العام هو الذي يحقق في الجرائم ويأخذ الى المحاكمة فورا، وهكذا يحصل في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المتهم بالاختلاس وتبييض الأموال ويتم التحقيق في الارتكابات التي قام بها في تلك الدول.
واضاف المرصد: النظام اللبناني في التحقيقات أثبت فشله والدليل اننا لم نر محاسبة لأي مرتكب حتى الساعة، والسؤال هنا " الم يحن الوقت ليحذو لبنان حذو العديد من البلدان الأوروبية؟ هذا اذا كان هناك فعليا نية بالمحاسبة!".
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