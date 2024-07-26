"حزب الله": استهداف المنظومة الفنية في ‏موقع راميا وتحرك لجنود العدو داخل موقع حدب يارون

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:10 من صباح يوم الجمعة 2024-07-26، المنظومة الفنيّة في موقع راميا بصاروخ موجّه؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 08:44 من صباح اليوم أيضًا، تحرّكًا لجنود العدو الإسرائيلي داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".
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