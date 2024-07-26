"حزب الله": استهداف المنظومة الفنية في ‏موقع راميا وتحرك لجنود العدو داخل موقع حدب يارون

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:10 من صباح يوم الجمعة 2024-07-26، المنظومة الفنيّة في ‏موقع راميا بصاروخ موجّه؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 08:44 من صباح اليوم أيضًا، تحرّكًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".