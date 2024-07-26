يعقوب: نتانياهو لن يبرم صفقة قبل الانتخابات الأميركية

أشار رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي سيحاول ألا يبرم صفقة هدنة قبل الانتخابات الأميركية لسببين: اولا لا يريد إعطاء جائزة لحكومة الرئيس جو بايدن والديمقراطيين لأن رهانه على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وثانيا لأن الكنيست سيدخل بعد أيام في العطلة الصيفية لثلاثة أشهر ولن يستطيع الكنيست أن يقيل حكومته وهذا يتناسب مع خطته للبقاء في الحكم وعدم نهاية حياته السياسية". واضاف :"سيستمر نتانياهو بالمراوغة والكذب وقتل الاطفال لما بعد الانتخابات الأميركية".

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