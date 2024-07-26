غرفة التحكم المروري نبّهت من أدوية قد ثؤثر سلبًا على أداء السائق فتسبب حوادث

نبّهت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، السّائقين من أنّ "هناك أدوية قد ثؤثّر سلبًا بعد تناولها على أداء السّائق أثناء قيادة المركبة، فقد تسبّب حوادث وصدامات مروريّة (النّعاس- الدّوخة- التّأثير على النّظر- ضعف التركيز ... وغيرها من العوارض)، لذلك استشر طبيبك حرصًا على السّلامة العامّة".

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