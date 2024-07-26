العبسي خلال حفل ازاحة الستار عن تمثال انطوان معلوف: علينا صنع انفسنا لكي نتمكن من صناعة وطن

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي حفل ازاحة الستار عن تمثال البروفسور انطوان معلوف والذي دعا اليه مجلس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل ومجلس قضاء زحلة الثقافي.

واشار العبسي، في كلمة القاها للمناسبة، الى انه "علينا ان نصنع انفسنا لكي نتمكن من صناعة وطن"، لافتاً الى أن "تَنادينا وتلاقينا اليوم لنكرّم الرجل الكبير الصديق العزيز البروفسّور أنطوان معلوف، الباحثَ والكاتب والناقد الثقافيّ والفنّيّ البارع الذي أثرى الصحافة اللبنانيّة بأفكاره وتحليلاته العميقة".

وذكر أن "معلوف، فيما يخصّ المسرح بنوع خاصّ، رائد في التأليف المسرحيّ أسهم في بناء صرح المسرح اللبنانيّ بكتابةٍ مسرحيّة تتجاوز حدود الكلمات لتقدّم رسالة حيّة، بحيث إنّ هذه الكتابة لا تعود مجرّد صياغة لنصوص تقدَّم على خشبة المسرح بل ترتقي إلى مرتبة الفنّ بتصوير الواقع الإنسانيّ بكلّ حالاته من خلال الشخصيّات والحوارات".

وأوضح أن "الفنّ والمسرح عند الأستاذ أنطوان معلوف مطرح لتجسيد قيم مسيحيّة من مثل المحبّة والتضحية والرحمة والعدالة والحرّيّة، بهما نرى كيف يمكن للفنّ والمسرح أن يكونا وسيلة لنقل هذه القيم بقوّة وكيف يمكن للإيمان أن يتجسّد في أعمال ومواقف يوميّة".

وأضاف "أنت باقٍ في قلوبنا وعقولنا مثالًا يُحتَذى به في المعرفة التي تعكس عمق الإيمان المسيحيّ، من ناحية، ومثالًا في أنّ الأوطان والكنيسة تقاس بأمثالك وليس بمناصبَ أو مراكز، من ناحية أخرى".