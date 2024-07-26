استشهاد 5 فلسطينيين في استهداف منزلين شرق مدينة غزة ونسف مبانٍ سكنية في المغراقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حي الصحابة شرقي مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية استشهاد الخمسة إثر استهدافين منفصلين لمنزلين أحدهما لعائلة البنا في حي وشارع الصحابة شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال ونساء .. ونسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

وكانت مواطنة قد استشهدت وأصيب آخرون في بلدة بني سهيلا، مساء الخميس، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتمكن مواطنون من انتشال جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في بني سهيلا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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