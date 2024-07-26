نائبة الرئيس الأمريكي: لن أصمت إزاء ما حدث في غزة خلال الأشهر الـ 9 الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: U.S. Senator Kamala Harris launches her campaign for President of the United States at a rally at Frank H. Ogawa Plaza in her hometown of Oakland, California, U.S., January 27, 2019. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

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قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس “إنها لن تصمت إزاء الأحداث المدمرة في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية”، مؤكدة أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت هاريس في تصريحات ألقتها من البيت الأبيض مساء أمس “لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح عديمي الإحساس تجاه الأطفال القتلى والجوعى اليائسين الذين يهربون بحثًا عن الأمان وأحيانًا ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة”.

ولفتت مرة أخرى، إلى أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد حجم المعاناة الإنسانية في غزة التي تسببت في وفاة الكثير من الأشخاص المدنيين الأبرياء .

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