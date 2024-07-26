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نائبة الرئيس الأمريكي: لن أصمت إزاء ما حدث في غزة خلال الأشهر الـ 9 الماضية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: U.S. Senator Kamala Harris launches her campaign for President of the United States at a rally at Frank H. Ogawa Plaza in her hometown of Oakland, California, U.S., January 27, 2019. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

الخليج 365_واس

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس “إنها لن تصمت إزاء الأحداث المدمرة في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية”، مؤكدة أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت هاريس في تصريحات ألقتها من البيت الأبيض مساء أمس “لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح عديمي الإحساس تجاه الأطفال القتلى والجوعى اليائسين الذين يهربون بحثًا عن الأمان وأحيانًا ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة”.

ولفتت مرة أخرى، إلى أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد حجم المعاناة الإنسانية في غزة التي تسببت في وفاة الكثير من الأشخاص المدنيين الأبرياء .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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