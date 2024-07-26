مفقودون جراء أمطار غزيرة في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين وفاة شخص واحد وفقدان ثلاثة آخرين جراء الأمطار الغزيرة الأخيرة التي ضربت المقاطعة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الجمعة أن حوالي 192 ألفاً و 500 شخص تضرروا في جميع أنحاء المقاطعة.

وتم الإبلاغ عن حالة الوفاة في منطقة تونجوي بمدينة دينجشي، وتم تسجيل المفقودين الثلاثة في منطقة وودو بمدينة لونجنان.

وشهدت قانسو خلال الفترة من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء هطولاً للأمطار هو الأكثر غزارة هذا العام، حيث كانت هذه الجولة من الأمطار الغزيرة الأشد منذ عام 1961 في المقاطعة.

ووفقاً لمكتب الأرصاد الجوية بالمقاطعة وتوقعات الطقس، من المتوقع استمرار هطول الأمطار في الأسبوع القادم في قانسو.