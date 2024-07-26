حماس تعلن مقتل قيادي في السجون الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة شؤون الأسرى لحركة حماس في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني مقتل مصطفى محمد أبو عرة (63 عاما) "تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد" في السجون الإسرائيلية متهمة إسرائيل بـ"اغتياله عبر الإهمال الطبي المتعمد".

وأكد بيان حماس أن "أكثر من 38 أسيراً" اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء حربه مع حركة حماس قتلوا "تحت التعذيب ونتيجة ظروف الاعتقال اللاإنسانية والاعتداء الممنهج على الأسرى".

كذلك أعلنت حركة حماس مقتل أبو عرة وأكدت في بيان أنها تحمل إسرائيل "مسؤولية اغتياله عبر الإهمال الطبي المتعمد".

وجاء في بيان حماس أنه قتل "بعد نقله من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكا، جراء تدهور وضعه الصحي بعد معاناته الطويلة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له" بالسجن.

واعتقل أبو عره في أكتوبر وكان يعاني بالأساس من مشكلات صحية خطيرة، بحسب المصدر.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس اتّهم في وقت سابق من هذا الشهر إسرائيل باقتراف "جرائم" بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ولا سيما معتقلو غزة وبشن "حرب انتقامية" عليهم، منذ اندلاع الحرب في القطاع إثر شنّ حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال قدورة فارس في مؤتمر صحافي الإثنين إن "إسرائيل تمارس حرباً انتقامية ضد الأسرى بين جدران السجون والمعتقلات منذ اليوم الأول لاتخاذ قرار الحرب على غزة".

ونفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتّهامات وقال في بيان إنّه "يرفض بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بإساءة معاملة معتقلين بشكل منهجي"، مؤكّداً أنّه يتصرّف وفق القانون الدولي .

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في واشنطن إلى التوصّل في أسرع وقت ممكن لاتّفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة .

بايدن يحث نتنياهو على وقف إطلاق النار في غزة



وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ "الرئيس بايدن أعرب عن الحاجة إلى سدّ الفجوات المتبقية، وإنجاز الاتفاق في أقرب وقت ممكن"، وإعادة المحتجزين إلى ديارهم، والتوصل إلى "نهاية مستديمة للحرب في غزة".

وأضافت أنّ الرئيس وضيفه "ناقشا بالتفصيل التطوّرات في غزة والمفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار" وإطلاق سراح المحتجزين، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس.