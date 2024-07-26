شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تدشن تحالفا مع نقابة الفلاحين للتوسع في التصدير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كتلة الحوار عن أول أعمال مؤسسة كتلة الحوار للتنمية وذلك لدعم توجهات الدولة في دعن الزراعة بهدف التصدير لجلب العملة الأجنبية.

وأعلنت الكتلة تدشين تحالف وبرتوكول تعاون بين مؤسسة كتلة الحوار للتنمية برئاسة الدكتور باسل عادل وبين النقابة العامة للفلاحين ( بحضور النقيب العام محمد العقاري ) ومؤسسة المنتجين الزراعيين ( بحضور النائب عبدالهادي خليل رئيس المؤسسة) وذلك خلال مهرجان المانجو الأول في محافظة الأقصر.

يهدف هذا التحالف لدعم الخطط المصرية في زيادة الرقعة الزراعية بهدف الانتاج والتصنيع الزراعي والتصدير والاستفادة من مظاهر التغير المناخي التي جعلت من مناخ مدينة الأقصر مناسبا لزراعة بعد الأصناف الاستوائية والتي تحتاج لدرجات حرارة مرتفعة مثل أصناف عديدة من المانجو.

وقال الدكتور باسل عادل في كلمته في المهرجان إن تحدي زيادة الإنتاج والتصدير التحدي الأكبر وهو الوسيلة الأهم لتحسين حياة المصريين، كما أكد على تسخير كل إمكانيات مؤسسة كتلة الحوار للتنمية من الخبراء الزراعيين والاقتصاديين الاعضاء بالمؤسسة وذلك لتطوير الزراعات الاستراتيجيه في مصر وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للفلاحين ومؤسسة المنتجين الزراعيين وذلك عن طريق الاستصلاح الزراعي للاراضي الصحراوية في مصر.

وقال المهندس عادل زيدان نائب رئيس كتلة الحوار و راعي المهرجان إن الأقصر ستصبح نموذجا يحتذى به في تصدير المانجو، كما هي الآن النموذج الأكبر في تصدير الطماطم المجففة والتي جعلت مصر تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج وتصدير الطماطم المجففة .

كما أكد نقيب الفلاحين محمد العقاري أن الاستثمار الزراعي يقود الصناعة والتي بدورها تقود التجارة وبالتالي تخلق آلاف فرص العمل للشباب المصري وتزيد الدخل القومي فيعود النفع على كل المواطنين.

وبدوره قال عبدالهادي خليل رئيس مؤسسة المنتجبين الزراعيين إن انتاج مصر وقدرتها التصديرية في زيادة ويجب الاستمرار في هذا المسار وان توجه المستثمرين الزراعيين المصريين جنوبا للاستثمار في صعيد مصر هو تًوجه ثبت نجاحه ويجب تكرار هذه التجربة لدفع زيادة الانتاج في مصر.