رويترز: شركة القطارات السريعة يوروستار تنصح الركاب بعدم السفر اليوم

افادت وكالة "رويترز" بأن "شركة القطارات السريعة يوروستار نصحت الركاب بعدم السفر اليوم".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديد الفرنسية (إس إن سي إف) جان بيار فاراندو خلال مؤتمر صحافي أن "الهجوم الضخم" على شبكة القطارات السريعة الذي يثير اضطرابات في حركة القطارات طوال عطلة نهاية الأسبوع، يطال 800 ألف راكب.
وندد الوزير المنتدب للنقل باتريس فيرغريت بـ"عمل إجرامي مشين" محذرا من "عواقب بالغة جدا" بالنسبة لحركة القطارات مع إلغاء الكثير من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
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