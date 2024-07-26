وزير خارجية الصين سيلتقي نظيره الأميركي في لاوس

أعلنت السلطات الصينية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيلتقي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) في لاوس. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي أن "الوزيرين سيتبادلان وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك"، بدون أن تحدد تاريخ اللقا

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