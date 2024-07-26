الأمن الروسي تسلم من تركيا مواطنًا متورطًا بتفجير سيارة شمال موسكو قبل يومين

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "أنّنا تسلّمنا المواطن الرّوسي المطلوب دوليًّا يفغيني سيريبرياكوف (Yevgeny Serebryakov)، المتورّط في تفجير سيّارة مفخّخة شمال ​موسكو​، وذلك بالتّعاون مع وزارة الدّاخليّة الرّوسيّة والأجهزة الأمنيّة التّركيّة، من مدينة ​بودروم​ في ​تركيا​".

وأشار في بيان، إلى أنّ "المعتقَل من مواليد عام 1995، وهو متورّط في الجريمة الّتي وقعت صباح يوم 24 الحالي، بعد تفجيره سيّارة مفخّخة بعبوة ناسفة شمال موسكو"، لافتةً إلى تسليم المشتبه فيه إلى محقّقي لجنة التّحقيق الرّوسيّة، للمزيد من إجراءات التّحقيق في القضيّة الجنائيّة.

يُذكر أنّ بعد تلقّي معلومات تفيد بأنّ سيريبرياكوف سافر إلى تركيا صباح يوم 24 تمّوز، أَرسل المكتب الوطني للإنتربول التّابع لوزارة الدّاخليّة الرّوسيّة، معلومات إلى زملائهم الأتراك حول هويّة المشتبه به وصفاته وموقعه المحتمَل. وأسفر تعاون الأجهزة الأمنيّة في البلدين وبالتّنسيق عبر قنوات الإنتربول، عن اعتقاله في اليوم نفسه من قبل الدّاخليّة التّركيّة في مدينة بودروم.