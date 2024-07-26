أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار، بشأن التحويلات للمستفيدين من برنامج أمان، أنه "نظراً للتأخير في الحصول على الأموال المخصّصة للمستفيدين من برنامج أمان الناتج عن إجراءات جديدة في موازنة 2024 (البند الثاني من المادة السادسة)، يهمّ الوزير الحجار آسفاً إعلام المستفيدين أنه سيطرأ تأخير في تحويل المساعدات المخصّصة لشهر تموز، على أن يعلن لاحقاً عن موعد تحويل المساعدات، بعد معالجة هذه المشكلة".

كانت هذه تفاصيل خبر حجار: سيتم تأخير تحويل المساعدات المخصّصة للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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