أستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيان مشترك: المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة وهناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا، في بيان مشترك اليوم الجمعة، دعمهم لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة والذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق.

وفي البيان المشترك، أوضح قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا، أن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة ولا ينبغي أن تستمر، مشيرين إلى أن هناك حاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث: "ندعو إسرائيل إلى الاستجابة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وندعم اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي اقترحه الرئيس بايدن، كما ندعو إسرائيل للعمل نحو حل الدولتين."

كما شمل البيان مطالبة بحماية المدنيين، مضيفًا: "لا بد من زيادة مستمرة في تدفق المساعدات في مختلف أنحاء غزة لمعالجة الوضع الإنساني."

يأتي هذا بعدما صرح جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أمس الخميس، بأن هناك حاجة ضرورية للتوصل إلى اتفاق قريبا بشأن غزة، واستعادة كل الرهائن الإسرائيليين.

وقال كيربي إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها تقترب من التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن هناك زيادة مطردة في مستوى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.