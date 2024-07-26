شكرا لقرائتكم خبر عن بالغرق أو الصعق الكهربي.. ارتفاع حصيلة قتلى إعصار جيمي في الفلبين إلى 33 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية والحوادث الأخرى الناجمة عن إعصار جيمي في الفلبين إلى 33 شخصًا، حسبما أفادت الشرطة، اليوم الجمعة.

ومن بين الضحايا من قضوا غرقًا أو بسبب الصعق الكهربائي في العاصمة مانيلا، التي تعرضت لأسوأ فيضانات منذ أكثر من عقد، حيث وصلت مياه الفيضانات في بعض المناطق إلى أسطح المنازل، مما أجبر السكان على إخلاء منازلهم كما غمرت المياه المركبات.

وقالت وكالة الكوارث الوطنية: "إن أكثر من 1.3 مليون شخص تأثروا بالطقس السيئ منذ 11 يوليو، واضطر أكثر من 211 ألف شخص إلى ترك منازلهم.

