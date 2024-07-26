شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هجوم كبير يعطل شبكة السكك الحديد الفرنسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعرضت شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمد.

وتعرضت شركة السكك الحديد الفرنسية (إس إن سي إف) ليل الخميس الجمعة لـ”هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل” شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد “بلبلة كبيرة”، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وأوضحت الشركة في بيان “سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير” من المسارات، مشيرة إلى أن “هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات”.

وأعلنت شركة “إس.إن.سي.إف” لتشغيل خطوط السكك الحديدية في فرنسا تعرض شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد لضرر بالغ بعد استهدافها بعدة حرائق متعمدة، قبل ساعات من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وأشارت إلى أن “هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات”.

وقالت الشركة المشغلة للقطارات الوطنية “بدأت هجمات حرق متعمد لإلحاق الضرر بمرافقنا”، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة “تعطلت بشدة”.

وأضاف البيان أن القطارات يتم تحويلها إلى مسارات مختلفة “لكننا سوف نضطر إلى إلغاء عدد كبير منها”.

ولم يتأثر الخط الجنوبي الشرقي حيث “تم إحباط عمل خبيث”.

ودعت “إس إن سي إف” الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.

وقالت الشركة إنها “ضحية عدد من الأعمال المتزامنة من التدمير المتعمد الذي أثر على خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، الأطلسية والشمالية والشرقية”.

كما تم إغلاق الطريق المؤدية إلى استاد فرنسا، وهو أحد مواقع إقامة الألعاب الأولمبية.

وقالت الشركة إن الإصلاحات جارية، مضيفة أن القيود قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

من ناحية أخرى، أكد وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت أن خدمات السكك الحديدية في البلاد أصيبت بحالة من الاضطراب بعد سلسلة من الأعمال التخريبية المنسقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيرجريت قوله عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “استهدفت أعمال تخريبية منسقة عدة خطوط للقطارات فائقة السرعة (تي.جي.في) الليلة الماضية، وهو ما سوف يعيق حركة السكك الحديدية بشكل خطير حتى عطلة نهاية الأسبوع”.

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