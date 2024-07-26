السودان يتلقى دعوة من أمريكا لوقف الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية السودانية، إنها تلقت دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النارفي السودان تعقد في أغسطس المقبل.

جاء ذلك في كلمة وكيل وزارة خارجية السودان السفير حسين الأمين في مؤتمر صحفي، أمس الخميس.

جهود دولية لوقف الحرب في السودان

وعن الاجتماعات المنعقدة حاليا في جيبوتي لتنسيق جهود السلام في السودان، أوضح أن الحكومة السودانية لم تتلق دعوة للمشاركة في الاجتماعات، و"هي غير معنية بها".

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" قد أعلن، الأربعاء الماضي، قبوله الدعوة الأمريكية، للمشاركة في المحادثات لوقف إطلاق النار في السودان .

شار إلى أن المفاوضات، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، تشمل مشاركة سويسرا والمملكة العربية السعودية كدول مضيفة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة كمراقبين.

وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى وقف شامل للعنف على مستوى السودان، مما يتيح الوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق.

وتتواصل المعارك بين الجيش السودانيوقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.