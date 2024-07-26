أوكرانيا ترفض المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي تحت قيادة روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت كييف حضور جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة مسألة إمدادات الأسلحة الغربية لـ أوكرانيا بذريعة عدم اعترافها بشرعية رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن.

أوكرانيا ترفض المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا

وقالت خارجية أوكرانيا في بيان لها : " رفضت أوكرانيا المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا، والذي عقدته موسكو يوم الخميس لإدانة المساعدات العسكرية لكييف، وهكذا يؤكد الخليج 365 الأوكراني موقفه المبدئي بشأن عدم شرعية روسيا الاتحادية "احتلال" المقعد الدائم للاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن".

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لـ أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف الناتو تلعب بالنار من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

يشار إلى أن بريطانيا اعترضت على دعوة ممثلي أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع مجلس الأمن بشأن مسألة إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، بذريعة أنها تشكل "ضغوطا سياسية" عليهم.

أعلنت وزارة دفاع روسيا عن استهداف مستودع أوكراني للصواريخ والمدفعية في كراماتورسك، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

روسيا تدمر مستودع أسلحة أوكراني



وجاء في بيان وزارة دفاع روسيا : "شنت منظومة صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا على مستودع صواريخ ومدفعية أوكراني تابع للواء المشاة الآلي 56 إضافة لموقع مموه لأسلحة المدفعية والمركبات المدرعة في المنطقة الصناعية في كراماتورسك".

وأضاف بيان وزارة دفاع : "نتيجة للهجوم الصاروخي، تم تدمير راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و5 راجمات "غراد"، و5 دبابات، ونحو 10 مركبات قتالية مدرعة".





وردا على هجمات قوات كييف المتكررة على أهداف مدنية، تشن قوات روسيا بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد في أكثر من مناسبة أنجيس روسيا لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات المدنية.

يذكر أن قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين إن الدول الغربية تحاول منع روسيا من تسليم الأغذية والأسمدة التابعة لها إلى الدول المحتاجة بسبب سياسات العقوبات والحمائية التي تنتهجها.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال بانكين في اجتماع وزراء مجموعة العشرين للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر في ريو دي جانيرو:"إن الأرقام التي ذكرتها وكالات الأمم المتحدة بشأن الجوع وسوء التغذية مروعة وصادمة، وخاصة بالنسبة لنحو 50 مليون شخص، في المقام الأول في منطقة الساحل وقطاع غزة وأفغانستان واليمن وسوريا، الذين هم على شفا المجاعة، ويظل الوضع في غزة الأكثر خطورة، حيث يعاني سكانها بالكامل تقريبا من سوء التغذية".