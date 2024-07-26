مُرشحة محتملة للرئاسة الأميركية ترفض ترؤس اجتماع الكونغرس أثناء خطاب نتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدرين مطلعين اليوم، الثلاثاء، إن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، رفضت ترؤس جلسة الكونغرس المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب أثناء الخطاب المزمع لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، غدا الأربعاء.

وبحسب الصحيفة الأميركية، يتوقع أن تلتقي هاريس مع نتنياهو، وأن يلتقي الأخير مع الرئيس جو بايدن، بعد غد. ويسود خلاف بين بايدن ونتنياهو حول إدارة إسرائيل الحرب على غزة وعدم نقل كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.

وقال مساعد لهاريس للصحيفة إنها ستسافر إلى إنديانابوليس لحضور حدث مقرر مسبقًا أثناء خطاب نتنياهو، وأنه لا ينبغي تفسير غيابها على أنه تغيير في موقفها من إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما تسعى هاريس للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد انسحاب بايدن من الحملة، ستتجه كل الأنظار إلى كيفية تعاملها مع الحرب على غزة.

كما رفضت السناتور الديمقراطية، باتي موراي، رئاسة الاجتماع المشترك، وفقًا لمتحدث باسمها. وسيتولى رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السناتور الديمقراطي اليهودي بن كاردين، رئاسة الاجتماع المشترك.

المصدر : عرب 48