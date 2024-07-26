زلزال بقوة 9 ,4 درجة يضرب محافظة كرمانشاه غرب إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 9 ,4 درجة على مقياس ريختر منتصف ليلة أمس الخميس مدينة قهواره في محافظة كرمانشاه بغرب إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحسب إعلان مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 8 كيلومترات، منطقة قهواره في كرمانشاه، عند منتصف الليل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة كرمانشاه، محمد باقر محمدي عن إرسال ثلاثة فرق تقييم إلى منطقة قهواره في أعقاب الزلزال.

وقال محمد باقر محمدي: "لم يتم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن".

كان زلزال بقوة 6 ,4 درجة على مقياس ريختر قد ضرب بلدة "قلعة قاضي" في محافظة هرمزكان، جنوب إيران مساء أمس اليوم الخميس، ولكنه لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، بحسب مهر.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7 ,7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.