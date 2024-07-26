جوجل يحتفي بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

احتفى محرك البحث جوجل اليوم الجمعة بـ "أولمبياد باريس 2024 " ونشر شعار دورة الألعاب الأولمبية قبل ساعات من إطلاقها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وينطلق اليوم الجمعة أولمبياد باريس 2024 ويستمر حتى 11 أغسطس حيث تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد 100 عام على تنظيمها في 1924

سيحمل الأولمبياد ما يقرب من 100 قارب نحو 10500 رياضي من جميع أنحاء العالم على طول نهر السين أثناء العرض. وستحصل اللجان الأولمبية الوطنية الأكبر من بين 206 لجان ممثلة في العرض على قوارب خاصة بها، بينما ستتقاسم اللجان الأصغر قوارب أخرى.

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