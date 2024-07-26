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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

ويلقي الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، خطبة الجمعة حول منْ أَسْبَابِ الرِّزْقِ الخَفِيَّةِ (1) "صِلَةُ الرَّحِم بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّزْقِ"، ويتلو القرآن الشيخ قطب الطويل.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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