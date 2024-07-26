أوباما: سنبذل قصارى جهدنا لضمان فوز هاريس في الانتخابات ونعتقد أنها ستكون رئيسة رائعة

أكد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أننا "سنبذل قصارى جهدنا لضمان فوز نائبة الرّئيس الأميركي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، ونعتقد أنها ستكون رئيسة رائعة للولايات المتحدة".

وأمس، ذكر مصدر لشبكة "CNN"، أن "أوباما من المتوقع أن يعلن قريبا تأييده لترشح نائب الرئيس كامالا هاريس للانتخابات الرئاسية".

وأضاف المصدر أن "أوباما وهاريس كانا على اتصال منتظم، وهو يعمل كمستشار لها كما فعل على مدار العشرين عاما التي عرفا فيها بعضهما البعض، وكذلك فريقه يتواصل مع حملتها". وذكر أن "باراك أوباما يعتقد أن هاريس حققت بداية رائعة".

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي بعد دعوات متزايدة من بعض الديمقراطيين له بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه.

واستعرض بايدن في بيان، إنجازاته، وقال إنه "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم"، وأضاف "في حين كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي"، وأعلن تأييده لهاريس كمرشحة ديمقراطية.