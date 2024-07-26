بزشكيان تعليقًا على التصفيق لنتانياهو: لا يمكن تطهير المجرم بالتشجيع

أكّد الرّئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، في تصريح، تعليقًا على تصفيق نواب في الكونغرس الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أنّه "لا يمكن تجاهل جريمة قتل الأبرياء والأطفال المشرّدين، كما لا يمكن تطهير المجرم بالتّشجيع"، مشدّدًا على أنّ "الدمّ البريء لا يرحم الظّالم أبدًا. وسَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَي مُنقَلَبٍ ینقَلِبون".

وكان قد أدلى نتانياهو مساء الأربعاء، بتصريحات متعدّدة في كلمته المطوّلة بالجلسة المشتركة لمجلسَي الكونغرس، الّتي قاطعها عشرات النّواب من الحزب الدّيمقراطي، شملت رؤيته لقطاع غزة لمرحلة ما بعد الحرب، والتّحالف الّذي تسعى إسرائيل لتشكيله لمواجهة إيران، وكذلك إشادته بالجهود الأميركيّة لدعم بلاده.

وكان اللّافت خلال الجلسة، هو التّصفيق والتّصفير الحاد من النّواب الأميركيّين لكلمة نتانياهو، الّذي وصل إلى عدد قياسي بلغ نحو 81 مرّة، في الكلمة الّتي استمرّت نحو 52 دقيقة.