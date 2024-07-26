"الجزيرة": المحكمة المركزية الإسرائيلية تصدق على قرار الحكومة إغلاق مكتبنا 45 يوما إضافيا

أعلن قماة "الجزيرة" القطرية، أن "المحكمة المركزية الإسرائيلية تصدق على قرار الحكومة إغلاق مكتب الجزيرة 45 يوما إضافيا".
وفي أيار الماضي صدّقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس الأحد على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وتمت مدهمتها ومصادرة معداتها".
وأثار هذا القرار موجة انتقادات واسعة، وسط تأكيد على أن القرار يهدف إلى إسكات الجزيرة ومنصاتها الإلكترونية في إسرائيل بسبب تغطيتها الحرب الإسرائيلية على مدار أشهر دون انقطاع.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن أسفها لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكاتب الجزيرة.
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