شرطة جنوب أفريقيا : اعتقال 95 ليبياً في موقع يُشتبه بأنه قاعدة عسكرية

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا اليوم إنها اعتقلت 95 ليبيا بعد مداهمة مزرعة كانت تُستخدم على ما يبدو قاعدة عسكرية.
واكد المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي لوكالة "فرانس برس" انه "تم اعتقال 95 ليبيا بعد مداهمة موقع كان يُفترض أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية لكنه على ما يبدو قاعدة عسكرية".
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