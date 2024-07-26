جمعية "من حقّي الحياة " وزّعت دفعة جديدة من المستلزمات الطبيّة على عدد من المستشفيات

وزّعت جمعية"من حقّي الحياة " دفعة جديدة من المستلزمات الطبيّة على عدد من المستشفيات والمراكز الصحيّة والمستوصفات، وذلك ضمن إطار برنامجها الهادف إلى دعم القطاع الصحي، بما يعود بالفائدة على الشريحة الأكثر فقراً، ويُمكّنها من الحصول على الخدمات الطبيّة الأساسيّة. واستفادت من هذه التقدمات المستشفيات والمستوصفات والمراكز التالية: - مستشفى سيدة المعونات الجامعي- جبيل. - مستشفى مار مخايل- عمشيت - مستوصف نادي المنصف - مركز يوسف ونجلا فرام الصحي الإجتماعي- المزاريب - دار العناية- حبوب - مستوصف السلامة الأهلي-جبيل - الصليب الأحمر اللبناني- زوق مصبح - الصليب الأحمر اللبناني- جبيل - الدّفاع المدني- قرطبا - المركز الصحي الإجتماعي عرمون- كسروان.

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