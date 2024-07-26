الأب بوعبود التقى الراعي ووضعه في اجواء نشاطات المعهد الفني الانطوني الفنية والثقافية

زار مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بوعبود على رأس وفد من اعضاء المعهد، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الكرسي البطريركي في الديمان.

ووضع الوفد الراعي في اجواء نشاطات المعهد الفنية والثقافية، ثم عرض بوعبود للراعي النشاطات التي يقوم بها المعهد من خلال دورات وورش عمل في المناطق اللبنانيه وخاصة في منطقة اهدن.

واشاد بوعبود، بـ"مواقف الراعي الوطنية واكد التمسك على اظهار صورة لبنان الثقافية والحضارية التي حافظ عليها البطاركة"، لافتاً الى أن "ما تقومون به في المعهد الفني الانطوني يعكس صورة الفن المسيحي الحقيقي متمنيًا التوفيق والازدهار للمعهد مانحًا إياهما بركته الابوية.

وفي ختام الزيارة قدم الأب بوعبود ايقونة الشهيد ماما العريس عربون محبة وتقدير للبطريرك الماروني.