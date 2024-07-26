- 1/2
- 2/2
زار مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بوعبود على رأس وفد من اعضاء المعهد، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الكرسي البطريركي في الديمان.
ووضع الوفد الراعي في اجواء نشاطات المعهد الفنية والثقافية، ثم عرض بوعبود للراعي النشاطات التي يقوم بها المعهد من خلال دورات وورش عمل في المناطق اللبنانيه وخاصة في منطقة اهدن.
واشاد بوعبود، بـ"مواقف الراعي الوطنية واكد التمسك على اظهار صورة لبنان الثقافية والحضارية التي حافظ عليها البطاركة"، لافتاً الى أن "ما تقومون به في المعهد الفني الانطوني يعكس صورة الفن المسيحي الحقيقي متمنيًا التوفيق والازدهار للمعهد مانحًا إياهما بركته الابوية.
وفي ختام الزيارة قدم الأب بوعبود ايقونة الشهيد ماما العريس عربون محبة وتقدير للبطريرك الماروني.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب بوعبود التقى الراعي ووضعه في اجواء نشاطات المعهد الفني الانطوني الفنية والثقافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.