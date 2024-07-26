إيماناً منه بدور الإعلام ودعماً لهذا الدور قام صاحب مبادرة الجمهورية الثالثة عمر حرفوش بتقديم دعم مادي لجمعية "إعلاميون من أجل الحرية" والتي أقامت عشاءها السنويّ الأول مساء أمس في فندق الحبتور. وأكد حرفوش أن الإعلام هو صوت الحق الصارخ ودعمه واجب على الجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر عمر حرفوش يثمّن دور الاعلام في لبنان: هو صوت الحق الصارخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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