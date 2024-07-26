"النشرة": سقوط إصابات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مركبا

افاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة استهدفت منزلاً في بلدة مركبا، وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف باتجاه المكان المستهدف، مشيرا الى ان "المعلومات الاولية تفيد بسقوط اصابات".

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