عدوان بحث مع ريزا بملف الوجود السوري غير الشرعي

التقى رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب ​جورج عدوان​ في دارته في مار شعيا، المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة عمران ريزا. وأوضح مكتب عدوان أنّه "تمّ بحث مختلف الشّؤون الّتي تعني المنسقيّة، لا سيّما ملف الوجود السّوري غير الشّرعي، من منطلق العمل على إعادتهم إلى وطنهم".

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