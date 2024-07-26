شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: تغير المناخ يسبب أعاصير أكثر شدة وأنماط مختلفة لهطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال علماء في بحث نُشر اليوم، الجمعة: "إن تغير المناخ يُحدث تغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم، وهو ما قد ينجم عنه أيضًا اشتداد قوة الأعاصير والعواصف المدارية الأخرى".

وأضافوا أن العواصف المدارية الأقوى جزء من ظاهرة أوسع من الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة. تقلبات هطول الأمطار على اليابسة ودرس الباحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم البيانات التاريخية للأرصاد الجوية وخلصوا إلى أن "75% تقريبًا من مساحة اليابسة في العالم شهدت ارتفاعًا في تقلبات هطول الأمطار أو تقلبات أوسع بين الطقس الجاف والرطوبة. كما ذكر الباحثون في البحث: "أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالرطوبة مما يسبب تقلبات أوسع في هطول الأمطار".

وضرب أقوى إعصار هذا العام الفلبين ثم الصين، هذا الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق مدارس وشركات وأسواق مالية مع زيادة سرعة الرياح إلى 227 كيلومترًا في الساعة. وتم إجلاء مئات الآلاف على الساحل الشرقي للصين قبل وصول الإعصار إلى اليابسة، أمس الخميس.