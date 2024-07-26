شكرا لقرائتكم خبر عن "أفعال تخريبية" تُعطل حركة القطارات من بريطانيا إلى باريس والان نبدء بالتفاصيل

أفعال تخريب منسقة

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة يوروستار للسكك الحديدية عالية السرعة في غرب أوروبا، والتي تربط لندن وكنت في المملكة المتحدة، بباريس وليل في فرنسا، وبروكسل في بلجيكا، عن أن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أفعال تخريب في فرنسا.وبينت أن ذلك أسفر عن إلغاء عدة رحلات واستغراق أخرى وقتًا أطول.وأضافت الشركة في بيان: "بسبب أفعال تخريب منسقة في فرنسا تؤثر في الخط فائق السرعة بين باريس وليل، يجري تحويل جميع القطارات فائقة السرعة المتوجهة إلى باريس والقادمة منها إلى الخط الكلاسيكي اليوم الجمعة.وأوضحت أن هذا سيطيل زمن الرحلة بنحو ساعة ونصف الساعة".