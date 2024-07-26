شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى نجح فى تحقيق معنى التكافل ودعم كافة شرائح المجتمع دون استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كافة الفئات بمختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصرى، وهو ماجعله يحقق نتائج ملموسة في وقت قياسي للغاية، فقد أحدث تأثير كبير في حياة كافة شرائح المجتمع، فقد دعم الفلاح المصري وأصحاب المشروعات الصغيرة بجانب دعمه للمرأة والشباب وكبار السن وذوي الهمم، ولعل ذلك كان كلمة السر وراء نجاحه.

وتمكن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تدشين مبادرات هامة للغاية قدمت الدعم الاقتصادي والمادي بما يحقق المعني الحقيقي للتكافل داخل المجتمع، بجانب المبادرات التى تهدف الى تنمية وتطوير الأفراد من أجل الحصول على فرصة عمل، وهو ما رسخ إليه منذ اللحظة الأولى لتدشينه وهو كيفية الاستثمار في البشر من خلال تنمية قدراتهم وتطويرها لفتح مجالات عديدة أمام الشباب وكافة الفئات لتحقيق عائد شهري مستقر.

وأطلق التحالف الوطني مبادرات عديدة كان الهدف منها إدخال الفرحة على قلوب المصريين، فلم يدخر مناسبة هامة إلا وكان متواجدا في الشارع المصري وهو ما جعله يحقق نجاح كبير على أرض الواقع.



