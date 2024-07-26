شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني حقق طفرة في ملف الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجاحا كبيرا في ملف الحماية الاجتماعية التي أولت الدولة لها اهتماما كبيرا، خاصة في برنامج الحكومة الجديد، الذى أكد على حرصه لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وقد كان التحالف شريكا هاما ورئيسيا في الاهتمام بهذا الملف جنبا إلى جنب مع الدولة، التى تعكف على مدار الفترة الماضية في زيادة عدد المستحقين من الدعم والرعاية الاجتماعية.

ونجح التحالف الوطني، أيضًا في مكافحة الفقر خاصة انه جاء في وقت دقيق للغاية يتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على كافة النظم الاقتصادية الكبرى، لذا لابد من دعم دور التحالف الذى يحمل الخير للمصريين دون تمييز أو رغبة في تحقيق غرض إعلامي، فقد أكد على مدار العامين الماضيين أن الهدف الأول والأخير لكافة المبادرات التي أطلقت مصلحة المصريين والوطن دون النظر لأية اعتبارات أخرى.

وأولى التحالف الوطني اهتماما غير مسبوق بذوى الهمم، فقد عكف على دمجهم بالمجتمع وإتاحة الفرص أمامهم في مختلف المجالات، بجانب الدعم النفسي الذى قدمه لهم من خلال العديد من المبادرات التى اهتمت بتطويرهم ودعمهم في رحلتهم المليئة بالتحديات.