نقولا: انتبهوا أيها اللبنانيون هناك صفقات لمنع انتخاب رئيس وإعادة إنتظام المؤسسات

أشار النائب السابق نبيل نقولا، الى ان "الأحداث تتطور بسرعة والوطن بخطر بينما حكام لبنان بصراع على جنس الملائكة. دولة بدون رئيس ولا حكومة شرعية ومجلس نواب معطل وكل أجهزة الدولة بالتكليف وأبوابها موصدة أمام شؤون الناس".

أضاف :"انتبهوا أيها اللبنانيون هناك صفقات تحت الطاولة وفوق الطاولة لمنع انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتظام المؤسسات فقط بنية منع وصول أشخاص نظيفة الكف وبإمكانها إعادة حقوق المواطنين ماليا وامنيا".

وختم نقولا :"لقد نسي هؤلاء أموالكم وجنى عمركم ويتلهون من سيأتي رئيس أركان باستطاعته أن يقفل الطريق أمام تجديد ثان لقائد الجيش . تصبحون على وطن".