التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النائب ميشال الدويهي وعرض معه الاوضاع العامة، لا سيما موضوع انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت الدويهي الى انه "وضعت الراعي في صورة خارطة الطريق التي تسير بها قوى المعارضة التي التقت حتى اليوم مئة نائب ولم يحدد لها موعد بعد مع كتلتي حركة "أمل" و"حزب الله"، وهذا أمر مؤسف في هذه المرحلة الدقيقة جدا من تاريخ لبنان."
وتابع: "تكلمنا ايضا عن تفاصيل قداس تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في بكركي وفي اهدن، واتفقت مع غبطته على مواصلة اللقاءات للتزود ببركته ومناقشة كل المواضيع الاقتصادية والوطنية."
ثم استقبل الراعي المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري يرافقه النقيب جورج وردان، وعقدا لقاء وضع خلاله اللواء البيسيري البطريرك الراعي في اجواء عمل ونشاط الجهاز لا سيما في موضوع معالجة النزوح السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي اطلع من البيسري على موضوع معالجة النزوح السوري والتقى النائب الدويهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.