الراعي اطلع من البيسري على موضوع معالجة النزوح السوري والتقى النائب الدويهي

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النائب ميشال الدويهي وعرض معه الاوضاع العامة، لا سيما موضوع انتخاب رئيس للجمهورية.

ولفت الدويهي الى انه "وضعت الراعي في صورة خارطة الطريق التي تسير بها قوى المعارضة التي التقت حتى اليوم مئة نائب ولم يحدد لها موعد بعد مع كتلتي حركة "أمل" و"حزب الله"، وهذا أمر مؤسف في هذه المرحلة الدقيقة جدا من تاريخ لبنان."

وتابع: "تكلمنا ايضا عن تفاصيل قداس تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في بكركي وفي اهدن، واتفقت مع غبطته على مواصلة اللقاءات للتزود ببركته ومناقشة كل المواضيع الاقتصادية والوطنية."

ثم استقبل الراعي المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري يرافقه النقيب جورج وردان، وعقدا لقاء وضع خلاله اللواء البيسيري البطريرك الراعي في اجواء عمل ونشاط الجهاز لا سيما في موضوع معالجة النزوح السوري.