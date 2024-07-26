افادت قناة "الجزيرة" بأن عددا من المواطنين أخرجوا قائد كتيبة طولكرم الذي كانت تحاصره أجهزة السلطة الفلسطينية في المشفى الحكومي بطولكرم. واكدت المصادر أن "الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية لا تزال تحاصر أجزاء من المستشفى الحكومي في طولكرم". وقت سابق، استنفرت كتائب القسام "أهالي طولكرم لفك الحصار عن قائد كتيبة سرايا القدس المحاصر من قبل أجهزة السلطة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة: مواطنون يخرجون قائد كتيبة طولكرم الذي كانت تحاصره أجهزة السلطة الفلسطينية في المشفى الحكومي بطولكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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